广东珠三角现重度污染 紧急追查元凶

（联合早报网讯）针对近日笼罩在广州、佛山、肇庆等地的重度空气污染现象，广东省环保厅紧急派出8个检查组，分赴有关城市开展专项督查。

据新华社报道，广东省环保厅与广东省气象局等部门专家会商分析认为，该恶劣空气污染现象预计将于8日上午结束。这是珠三角地区近十年来罕见的空气污染状况。

广东省环境监测中心数据显示，1月5日零时开始，广州、佛山、肇庆、韶关、云浮等5市均有部分站点达到重度污染，其中佛山情况最为严重，当日零时至12时多个站点持续出现重度污染。佛山地区三水监测站、南海气象局、华材职中3个站点多个小时达到严重污染。

6日，广东省环保厅会同气象局部门专家召开空气质量会商分析认为，在大气污染源排放相对稳定的情况下，气象条件是影响此次污染过程的关键原因。原广东省环保厅大气问题首席专家钟流举说，近日珠三角地区持续受减弱东移的冷高压影响，导致出现轻雾等表征静稳大气层结的天气现象，造成珠三角北部(广州、佛山、肇庆等)及粤西北(清远、韶关、云浮等)城市扩散条件极端不利。

环保专家分析认为，到8日凌晨开始，广东近地面以东北风为主，风速加大，湿度下降，全省PM2.5将自东北向西南逐渐得到清除，但受区域传输影响，珠三角西南部(江门、中山、珠海等)及下风向粤西(阳江等)城市可能会有短暂污染升高的过程，预计到8日白天，此次重度污染现象将结束。

广东省环保厅5日派出8个督导检查组分赴有关城市，针对电厂、平板玻璃、陶瓷、水泥等重点行业开展专项督查，加强对移动源尤其是黑烟车的监督管理。