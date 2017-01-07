云南省纪委书记张硕辅任北京市委常委、市纪委书记

（联合早报网讯）据《中国纪检监察报》1月7日报道披露，张硕辅已出任北京市委常委、市纪委书记。此前，张硕辅担任云南省委常委、省纪委书记。
据云南网报道，张硕辅简历：
张硕辅，男，1965年8月生，汉族，湖南长沙人。1984年6月加入中共，1988年6月参加工作，在职博士研究生学历，现任云南省委常委、省纪委书记。
1981.09—1985.07 武汉水利电力学院河流力学及治河工程系河流力学及治河工程专业学习
1985.07—1988.06 武汉水利电力学院河流力学及治河工程系水力学及河流动力学专业硕士研究生
1988.06—1993.10 湖南省水利水电厅洞庭湖水利工程局干部，计划综合科副科长、科长
1993.10—1995.06 湖南省水利水电厅洞庭湖水利工程局副局长
1995.06—1997.04 湖南省防汛抗旱指挥部办公室副主任（正处级）
1997.04—1998.04 湖南省水利水电厅厅长助理
1998.04—2000.04 湖南省水利水电厅助理巡视员
2000.04—2003.03 湖南省水利厅副厅长
2003.03—2005.10 湖南省益阳市委副书记
2005.10—2006.12 湖南省水利厅副厅长
2006.12—2008.03 湖南省水利厅厅长
（2000.09—2007.09湖南大学环境科学与工程学院环境科学与工程专业在职研究生学习，获工学博士学位）
2008.03—2011.06 湖南省娄底市委副书记、代市长、市长
2011.06—2013.01 湖南省永州市委书记
2013.01—2015.04 湖南省政府副省长
2015.04— 云南省委常委、省纪委书记