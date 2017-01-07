郝龙斌宣布参选国民党主席 称欲让国民党重振党魂

（联合早报网讯）国民党副主席郝龙斌今天(7日)在其面簿上发布“与其等待，不如起而行”的文章，正式宣布参与今年5月举行的国民党主席选举。

据中时电子报报道，一直被外界认为有意角逐党魁的国民党副主席郝龙斌在其参选声明中指出，他钦佩国民党主席洪秀柱在党最困难时“一女当关”，他也尊重聪明优秀的前副总统吴敦义，但他看到党内一天比一天走下坡，所以他开始思考，与其等待，不如起而行，“我决定参选”。

郝龙斌说，他原本准备1月9日宣布，在他已经着手筹备媒体访问及参选理念时，突然看到了吴敦义参选意愿的表态。一方面他尊敬这位政治前辈，一方面他不希望给予外界误解，国民党已跌落谷底，怎么还在权力争夺？

郝龙斌也表示，当吴敦义一宣布时，他第一个想法就是，延后自己1月9号的宣布，先听他的理念与想法。

郝龙斌称，他可以当党的永远义工，只要未来党主席参选人愿意承诺以下两点，包括一、不把党主席之位当作下一步政治企图的跳板。用全然无私的心重建党，为党找到2018县市长及2020总统的最佳人选，并且也为立法院组成最佳政策顾问团队；二、没有自己，只有“国家”。不以自己的小班底治党，而是大开大阖，广纳党内每一份力量。没有派系，没有恩怨，没有嫡系，只有重振国民党的心。

郝龙斌最后说，让我们共同只为一个目标努力：让无私的国民党党魂、典范重现。祝福国民党。