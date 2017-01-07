张献忠江口沉银遗址 启动水下考古

（联合早报网讯）1月5日，四川省文物考古研究院在四川眉山市彭山区召开通报会，宣布启动彭山江口沉银遗址的水下考古发掘工作。

据北京青年报报道，江口沉银遗址位于四川省眉山市彭山区江口镇的岷江河道内，遗址保护范围面积约100万平方米。包括《明史》在内的多部历史文献均记载，明末军事领袖杨展曾在此地击败建立了大西政权的农民起义领袖张献忠的军队，也有文献指出，张献忠曾在此地将掠夺来的金银等财富沉于江中。

考古的发现不断揭示着历史的真相，2005年以来，有关部门就在彭山区江口镇岷江河道内陆续发现了大量文物，包括铭刻年号的金册、装于木鞘中的银锭、“西王赏功”钱币以及大量的银质饰品、碎银等。

2015年，经专家论证，江口镇的江口沉银遗址极有可能是文献中记载的张献忠船队被伏击地点。

然而江口沉银遗址的保护和一般的历史遗址不同，其主体位于岷江水下，随时面临盗掘风险，保护难度极大，且此前曾多次被盗掘。

为避免江口沉银遗址遭到进一步的盗掘和破坏，充分了解遗址的分布范围以及文物在水下的保存状况，在国家文物局领导下，四川省文物考古研究院联合国家文物局水下文化遗产保护中心和彭山区文物保护管理所实施江口沉银遗址发掘项目。

据介绍，此次发掘的范围约为2000平方米，发掘时间预计为3个月。