环保部长：中国大气治理方向正确

（联合早报网讯）1月6日，中国环保部部长陈吉宁就大气污染防治相关问题召开媒体见面会。他表示，调整产业结构、能源结构涉及社会生活方方面面，需要较长过程。大气污染治理是攻坚战，也是持久战。

据财新网报道，陈吉宁表示，中国大气治理的方向是正确的。但由于中国能源结构更加依赖以煤为主的化石燃料、单位面积人类活动强度和污染排放强度也更高，环保工作仍处于负“重”前行阶段。但是，“与发达国家同期相比，我们环境质量改善速度并不慢。”

以京津冀及周边地区为例，该区域国土面积占全国7.2%，却消耗了全国33%的煤炭，主要大气污染物排放量占全国排放总量30%左右，单位国土面积排放强度是全国平均水平4倍左右。高污染、高能耗产业大量聚集和燃煤、燃油集中排放是造成该区域大气污染的直接原因。

大气污染治理的另一个突出问题是冬季重污染问题，既需要进一步强化污染治理举措，也存在气象条件持续不利的客观原因。

陈吉宁表示，《大气污染防治行动计划》实施三年多来，大气环境质量得到改善。2016年北京市PM2.5平均浓度为73微克/立方米，与往年比均有下降，为三年来改善最大一年。京津冀、长三角、珠三角区域PM2.5平均浓度分别为71、46、32微克/立方米，数据较往年明显下降。全国338个地级及以上城市空气质量也在持续改进。