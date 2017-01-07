到台湾遭抗议 黄之锋：未主张港独

（联合早报网讯）香港政党“香港众志”秘书长黄之锋今天到台湾出席与“时代力量”的对谈活动。他在会中表示，他与一同来台的3位立法会议员并未支持港独，没想到这次来台会有这么多人士抗议。

据中央社报道，时代力量于今、明两天在台北主办“时代众志 自决力量”座谈，并邀请黄之锋与香港泛民派议员罗冠聪、姚松炎、朱凯迪等人与工作团队出席座谈。许多反港独人士今天在会场外举牌抗议。

针对受到反港独人士抗议，黄之锋说，他与这次来台的3位香港立法会议员并未主张香港独立，但有许多亲中人士不断为他扣上港独的帽子。想不到这次来台在香港竟有50多人抗议，昨天深夜抵达桃园机场时更有超过200人冲破警方防线，试图攻击他们。

黄之锋说，这次来台与时代力量对谈，是希望分享如何从社会运动走到立法会，从街头走入立法机构；如何让香港人对公民运动的人士有信心，并分享如何突破同温层在选举中取得民意授权。

他也提到，包含这次来台的姚松炎、罗冠聪在内，有多名香港立法会议员将面对被撤回议员资格的司法覆核案，但仍希望能透过这次活动，与台湾交流投入民主活动的经验。

时代力量主席黄国昌则在开场时表示，由于时代力量立法委员申请入港困难，才会邀请香港议员来台。这次的活动是希望透过台港新生代政党团队交流，让台港民主力量能够串连，对两边有正面帮助。

而针对黄之锋等人来台面临许多突发状况，他表示，民主力量串连并没有这么可怕，反而会让新世代走出一片更宽广的天地。他并呼吁，北京政府与其企图打压台湾、香港的民主，不如思考如何促进中国社会民主化。