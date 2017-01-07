人民日报评论：全面从严治党仍任重道远

（联合早报网讯）中国官媒《人民日报》今天（7日）发表评论员文章称：全面从严治党取得显著成效，但仍然任重道远；反腐败斗争取得重大胜利，但形势依然严峻复杂。

文章称，十八大以来，党中央把全面从严治党纳入“四个全面”战略布局，着力从严从细管党治党，净化党内政治生态，从作风建设这个环节突破，真管真严、敢管敢严、长管长严，全面强化党内监督，遏制腐败滋生蔓延势头，增强人民群众获得感，推动全面从严治党不断向纵深发展。

经过四年多努力，不敢腐的目标初步实现、不能腐的制度日益完善、不想腐的堤坝正在构筑，反腐败斗争压倒性态势已经形成，党内政治生活呈现新的气象。一项调查显示，2016年有92.9％的群众对全面从严治党、反腐败工作成效表示很满意或比较满意，比2012年提高17.9个百分点。

文章称，逆水行舟用力撑，一篙松劲退千寻。必须清醒认识到，全面从严治党取得显著成效，但仍然任重道远；反腐败斗争取得重大胜利，但形势依然严峻复杂。管党治党从宽松软走向严紧硬，需要经历一个砥砺淬炼的过程。治病去疴，有些病症需要采取保守疗法、慢慢恢复元气，有些病症需要动手术、及早切除病灶。

文章称，巩固全面从严治党成果，就要深刻认识到，只有把党建设好，才能带领人民成功应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾，不断从胜利走向胜利；就要保持战略定力和政治定力，继续把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入，坚持高标准和守底线相统一、坚持抓惩治和抓责任相统一、坚持查找问题和深化改革相统一、坚持选人用人和严格管理相统一；就要坚持标本兼治，深入推进全面从严治党，严字当头、实字托底，步步深入、善作善成，不断增强全面从严治党的系统性、创造性、实效性。