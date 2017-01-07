“深港通”开通月余 表现慢热平稳

（联合早报网讯）“深港通”2016年12月5日通车后已有月余。业内人士认为，尽管目前每日额度使用量较低，但“深港通”运作顺畅平稳，未来交易量有望上升。

新华社报道，回顾开通首日，“深股通”虽未及两年前“沪股通”开通时火爆，但每日可使用额度（130亿元人民币）用去约21%，“港股通”每日可使用额度（105亿元人民币）用去约8%。到第二日，交易降温，“深股通”及“港股通”每日可使用额度分别用去约16%和约5%。

至6日，港交所和深交所的最新数据显示，“深股通”每日可使用额度用去约5%，即6.44亿元人民币；“港股通”每日可使用额度用去约2%，即2.07亿元人民币。

彭博经济学家陈世渊说，与“沪港通”刚开通时相比，“深港通”资金流明显稳定，折射出投资者已从“沪港通”中汲取了经验，投资操作更为理性。

香港资深投资银行家温天纳称，“深港通”运作顺畅，但从市场角度来看，额度使用并不高。一个主要原因是多数投资者年底不会进行重大投资调整，因此市场不会出现特别火的情况，未来一系列环球政经因素稳定后，“深港通”交易量将攀升。

华大证券有限公司行政总裁、首席宏观经济学家杨玉川认为，“深港通”运行平稳，虽成交量不大，但交易和交收过程顺利，取得了初步成功。随着外资对内地经济担忧逐步化解，经“深港通”北上深圳的资金将增加，而随着香港市场见底回升，经“深港通”南下的资金也将提升，“深港通”前景十分光明。

香港交易所集团行政总裁李小加早已表示，中国市场开放程度已经非常高了，任何“直通车”的开通都不会带来“能量巨大释放”的景象，如同“沪港通大桥”已经建成，因此不会“憋着”很多车等着通过“深港通”这座大桥。

他又称，“深港通”未来会茁壮成长，市场五至十年后会看见其历史意义。

业内人士普遍认为，现在“深港通”运作平稳，未发生重大技术故障或市场失序，反映出该机制是可复制的。市场表现慢热对“深港通”并非不利，相比“沪港通”开通时的火热，“深港通”推出时投资者更成熟，不急于“一窝蜂”地入市，而“细水长流”更有利于长远发展。