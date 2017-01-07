台湾海巡查获40名越南偷渡客 历年最多

（联合早报网）台湾海巡署昨天（6日）晚间在宜兰县三貂角东方9.2浬处，查获渔船“稳顺满66号”载着40名越南籍偷渡客，人数为历年最多。

中央社报道，海巡署指昨晚10时多，苏澳海巡队PP-5025艇在宜兰县三貂角东方9.2浬处，查获渔船“稳顺满66号”，船上载着包含25男及15女，共40名越南偷渡客。

船上另有包含61岁船长陈男在内，共三名台湾船员和三名印度尼西亚船员，陈男坦承载送非法偷渡客，但对幕后指使者则含煳其词，全案讯依“入出国及移民法”移送宜兰地检署侦办，并扩大追查幕后不法集团。

海巡署调查，49吨的“稳顺满66号”原名为“泰顺达号”，2013年8月、9月间，曾两度分别遭查获走私私烟415箱及360箱，去年7月间也曾参加登太平岛“保祖产、护主权”活动，带回太平岛淡水。

海巡署北部地区巡防局副局长沈大伟表示，从近五年偷渡犯罪态样发现，越南人士多以共同出资赴中国大陆购买船舶偷渡来台，抵达后即弃船上岸，这次查获由台湾人驾驶渔船，载运40名越南偷渡来台，人数为历年最多，显示偷渡手法日趋多元。

海巡署表示，这次查缉行动由海巡署台南第二查缉队及台东、宜兰、彰化、高雄第一、高雄第二查缉队与苏澳海巡队、澳底海巡队、东部机动海巡队等九个单位组成专案小组，由于非法入出国严重影响国家安全及社会秩序，海巡署已列为查缉重点，将持续积极打击不法人蛇集团。