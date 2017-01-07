蓝皮书：非洲中国新移民多数希望落叶归根

（联合早报网讯）第六部华侨华人蓝皮书――《华侨华人研究报告（2016）》指出，非洲中国新移民近年来数量快速增长，知识分子与专业技术人员群体逐步涌现，多数希望落叶归根或前往发达国家享受优质生活。

中新社报道，研究显示，1996年估算非洲华侨华人总数13万6000人，2012年底数量已达110万左右，在不足20年时间里增长了逾七倍。刚果（金）、加纳、坦桑尼亚、安哥拉、尼日利亚等国华侨华人数量呈现井喷式增长。

据统计，非洲华侨华人新移民占比超过90%，其中知识分子与专业技术人员群体逐步涌现，包括参加政府援非项目留下发展的人员，受聘长期派驻当地的国企与私企人员，在南非等高等教育较为发达的国家学习就业的留学人员，以及在高校从事教学科研工作的专家学者等。

蓝皮书提到，目前在非洲的中国移民主要有劳工移民、创业移民和过境移民三类。其中，劳工移民和过境移民自身便具有短期性，即便是在当地获得良好生活条件与一定社会地位的创业移民，也鲜有在非洲落地生根的打算。

华侨大学华侨华人研究院助理研究员吕挺在调查非洲各国侨领晚年生活规划时发现，高达71.8%的人选择“不论当地事业是否有人继承，晚年都想回国”，另有12.8%的人“打算每年回国住一段时间”，也有10.3%的人“想要到发达国家养老”。

蓝皮书认为，这些年来，非洲华侨华人的快速增长与中非经济合作有着直接关系。但随着中国经济社会的持续发展和民生福利的不断改善，可以预见越来越多非洲中国新移民会选择继续保留华侨身份，并在合适时机归国生活。