中国外汇储备余额连续六个月“缩水”

（联合早报网讯）中国外汇储备余额连续六个月出现下降。中国人民银行今天（7日）公布数据显示，截至2016年12月31日，中国外汇储备规模为30105.17亿美元，较同年11月底下降410.81亿美元，降幅为1.3%。

中新社报道，中国外汇储备创下自2011年3月以来的最低值，去年全年外汇储备共计下降3198.44亿美元。

国家外汇管理局负责人当日就外汇储备规模变动情况答记者问时指出，影响外汇储备规模变动有四方面因素：央行在外汇市场的操作；外汇储备投资资产的价格波动；由于美元作为外汇储备的计量货币，其它各种货币相对美元的汇率变动可能导致外汇储备规模的变化；根据国际货币基金组织关于外汇储备的定义，外汇储备在支持“走出去”等方面的资金运用记账时会从外汇储备规模内调整至规模外，反之亦然。

这位负责人表示，从去年12月份的情况看，中国央行向市场提供外汇资金以调节外汇供需平衡、非美元货币对美元总体贬值等多重因素综合作用，影响外汇储备规模出现下降。

负责人指出：“从全年的情况看，央行稳定人民币汇率是外汇储备规模下降的最主要原因。”估值方面，非美元对美元总体贬值和资产价格变化也对中国外汇储备规模造成影响。总体而言，2016年中国外汇储备全年降幅比上年同期少降了1928.12亿美元。