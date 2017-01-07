北京代市长：空气重污染治理存在问题

（联合早报网讯）北京市委副书记、代市长蔡奇，今天（7日）下午就近期空气重污染应急和大气污染治理工作与媒体、企业、市民代表进行交流座谈。

央视记者现场提问：近年来，北京在大气污染治理方面投入的力度不断加大，但与中央的要求和群众的希望还是有很大差距，政府实际面临着哪些客观困难？

蔡奇表示：一、冬季污染治理难度很大。污染天气一般集中在10月份以后，尤其是冬季供暖增加了污染物排放，冬季受气象条件的影响也较大。

二、对空气重污染预测预警的准确性还不够。目前对规律把握不透，以及技术条件限制等，对空气污染的时间长度、空间的精细程度、特别是短时高污染峰值浓度等，在预测上还都有差距，这些都影响准确发布预警、有效应对污染。

三、对难啃的“硬骨头”攻坚力度不够大。比如重型柴油车虽然只占全市机动车的5%，但排放的氮氧化物却占机动车排放总量的50%左右，应当大力控制；比如城乡结合部工业大院“散乱污”企业的治理力度还需加大。

四、“最后一公里”的执行力需进一步加强。露天烧烤、露天焚烧垃圾、露天焚烧秸秆等“三烧”，以及施工扬尘、道路扬尘和料场扬尘等“三尘”问题，表面上看是一些施工单位不遵守法律法规，实际上是监管不够严格、没有完全到位。