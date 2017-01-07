四成40岁以下台湾人：中国武力犯台也要独

（联合早报网讯）美国总统奥巴马日前谈两岸关系时指出，美国与两岸关系维持现状，“台湾人民也同意，只要能在某种程度下自主运作，就不会进一步宣布独立”。对此，台湾年轻学者陈方隅、颜维婷、王宏恩、丘琦欣投书《华盛顿邮报》，探讨对台湾人而言“现状”为何。

据《自由时报》报道，投书运用美国杜克大学政治系自2002年起执行的“台湾国家安全调查”（Taiwanese National Security Survey）报告，以及政治大学选举研究中心的调查资料，探究“现状”问题，归类出以下三点：

第一， 台湾是事实台独，台湾人并不认为自己是中国人。根据“台湾国家安全调查”报告指出，超过70%的台湾民众认为自己是台湾人。

第二，“台湾国家安全研究调查”指出，有四分之三的台湾人，在不遭受中国武力攻击的前提下，支持台独。且多数的台湾人将台独视为最终目标，而非奥巴马所说的“某种程度下自主运作”。

其中，40岁以下的台湾人高达84%支持台独，其中有43%的民众表示，就算中国武力犯台，也要支持台独。然而台湾人追求台独并非是不计代价，投书表示，研究指出若在面包和浪漫想像做选择，多数台湾人还是会选择面包。

第三，台湾是一个充分运作的民主社会，台湾透过民选选出了第一位女总统，且有可能达成同性婚姻合法化，中国则相反。