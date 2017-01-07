中国外汇储备成功“保三”

（联合早报网讯）中国央行今天公布，去年12月末中国外汇储备达3.0105万亿美元（4.33万亿新元），环比减少410.81亿美元，为连续六个月下降，但单月降幅较去年11月有所减少。这也意味着，中国外汇储备去年成功守住了3万亿美元的关口。

受访学者说，人民币今年继续贬值、甚至兑美元“破7”已经是“一目之遥”，但央行仍不会完全放弃对人民币汇率的干预，因此外汇储备继续下降的趋势预料还会持续，并且将跌破3万亿美元。

中国人民银行公布的数据显示，去年12月中国外汇储备规模较11月底下降1.3％，比11月份的2.2％或691亿美元降幅来得低。

中国国家外汇管理局今天在官网上解释，央行向市场提供外汇资金以调节外汇供需平衡、非美元货币对美元总体贬值等多重因素综合作用，导致外汇储备规模出现下降。

就全年情况而言，中国外汇储备去年下降3198.44亿美元，降幅近10％，但比2015年的5126.56亿美元降幅来得小。

该局负责人说，央行稳定人民币汇率是外汇储备规模下降的“最主要原因”。

他也说，美元作为外汇储备的计量货币，其他货币相对美元的汇率变动也可能导致外汇储备规模变化。

中国国际经济交流中心咨询研究部副部长王军接受《联合早报》访问时说，人民币持续贬值、突破1美元兑7人民币的关口已是一目之遥。他表示，央行不可能完全放弃对人民币汇率的控制，因为这事关市场对人民币乃至中国经济的信心，但他也认为，当局应放弃过度和频繁的干预。

王军说：“中国的外汇储备毕竟来之不易，为了保汇率而舍弃外汇储备的做法是比较不明智的。相对来说，外汇储备还是比较重要的。而且更灵活、弹性的汇率，对于中国经济的结构调整也有好处。”

王军预测，中国今年的资本流出虽然将受到管控，但资本外逃的压力仍存，而且中国近期的贸易顺差规模小于资本流出，因此预料外储规模还会继续缩小。

北京大学经济学院金融系教授吕随启则告诉本报，中国政府实施更严厉的外汇管制措施后，今年外储缩小的速度预料将会放缓。

中国国家外汇管理局是在元旦前夕发布个人外汇信息申报管理通知，重申个人购汇不得用于海外购房和投资等未开放的资本项交易。

中国外汇储备去年虽然成功保“三”（3万亿美元），但市场人士担心，当局以惊人的速度消耗外储来保住人民币汇率及遏制资本外流，这样的做法难以持续。有分析预测，中国必须维持2.6万亿至2.8万亿美元的外汇储备，以达到国际货币基金组织的充足度要求。

不过，招商证券首席宏观分析师谢亚轩向中新社表示，3万亿美元“除了是一个整数，没有别的意义”。中国外汇储备自2011年3月首次破“三”后，3万亿便被市场视为外储是否丰盈的标志。

谢亚轩说，外储本身的基本作用之一就是为市场提供流动性，不让市场关系出现失衡。而近期中国对应市场流动关系的指标银行结售汇呈现逆差，央行在此情况下动用外汇储备是“很常见的操作”。

他强调，目前外储的使用更多是转变为企业和个人的对外直接投资及存款、理财等，是较良性的状况。

谢亚轩指出，如果中国私人部门对外资产逐步增加，相关需求得到满足，人民币汇率就将渐趋平稳，未来央行干预外汇市场的必要性也随之下降，因此无需担心外汇储备“缩水”影响货币当局稳汇率的能力。