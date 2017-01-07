中国潜艇亚丁湾护航返程中停靠马来西亚

（联合早报网讯）中国国防部新闻局今天（7日）证实，中国一艘潜艇在护航返程途中停靠马来西亚进行休整和补给，这是中国潜艇首次访问马来西亚。相关专业人士对《环球时报》表示，这说明南中国海形势正在缓解。

《环球时报》引述马来西亚海军官方消息称，中国海军一艘039A型潜艇和“长兴岛”号远洋打捞救生船访问马来西亚。

《华尔街日报》引述马来西亚一位海军官方介绍，中国海军的潜艇于周二（3日）抵达亚庇港，是中国潜艇首次访问马来西亚，主要是以休息和娱乐为目的。

马来西亚的海军官员说，该潜艇将停留到周六（7日）。预计该型潜艇将续程于近日返回中国。

中国国防部新闻局证实，该潜艇是在赴亚丁湾、索马里海域护航返程途中靠港进行补给和休整。这是中国军方第二次公开中国潜艇在远海活动轨迹。

2014年11月底，时任中国国防部新闻发言人耿雁生首次证实中国海军一艘潜艇曾赴亚丁湾、索马里海域护航，期间两次技术停靠斯里兰卡。他强调，“潜艇靠港进行补给和休整，这是各国海军的通行做法”。

这两次官方消息可以表明，尽管在截止目前中国海军25批护航编队组成中并没有潜艇。但某种程度上，中国潜艇出现在印度洋已是常态化。

一位相关专业人士7日对《环球时报》表示， 这是中国海军多种力量执行非战争军事行动的能力探索，同时也检验了潜艇执行远海任务的能力以及在远海条件下对潜艇的保障能力。“作为一个负责任大国，中国海军为维护国际重要运输线的安全和国际海域的和平稳定作出贡献。作为维护世界海洋安全的重要力量中国海军出现在哪里都很正常。”

官方资料显示，从2008年至今，中国海军先后派出25批护航编队、78艘次舰艇，安全护送近6300艘中外船舶，解救、救护和救助了60余艘遇险中外船舶。