美国缉毒局在中国广州设立办事处

（联合早报网讯）美国缉毒局（DEA）将在中国设一个新的办事处，以加强美中两国打击全球毒品贸易的合作。DEA的首席代表将于下周访问中国，这也是近十年来的首次访问。

BBC中文网报道，DEA称应中国公安部的邀请，其首席长官罗森伯格（Chuck Rosenberg）将于下周一至周四访问北京、广州和香港。DEA官员最近一次访问中国是在2005年。

DEA在华盛顿的特别代理人贝尔（Russell Baer）说，将在广州设立的新办事处可能会配两名代理人，正等待最后的批复。

DEA一直认为中国是合成鸦片物质芬太尼等的最大来源国。这些药物在美国历史上导致过最为致命的药物滥用。

根据美国司法部2015年解密的起诉书，中国也正成为毒品黑钱的洗钱地。

贝尔在一封电子邮件中表示：“情报和调查信息表明，广州与中国以及其他地方的国际贩毒组织有着密切联系。”

“广州的这些犯罪集团还利用贸易洗钱，使毒品利润合法化，利用港口设施作为运输非法毒品的过境点，并购买合成药物与易制毒化学品。”

中方官员认为，美国指中国是芬太尼和易制毒化学品来源缺少数据支撑。

法新社称，北京已采取行动打击此类合成药物的生产和出口，尽管这些物质在中国没有被广泛滥用。

美国官员一直敦促中国控制更多的鸦片类药物，这些药物在中国互联网上随处可见。

与此同时，中国一直在寻求美国的支持，将氯胺酮（一种在中国被广泛滥用的麻醉剂）放在联合国的国际管制药物清单上。