面对中国威胁 印度拟在东部部署飙风战机

（联合早报网讯）着眼于中国大陆的威胁，印度计划把第一个飙风（Rafale）战机中队部署在东部邻近不丹与中印边界的哈西马拉（Hasimara）空军基地。

由于飙风战机可携带核武进行攻击，印度时报（The Times of India）网站今天（7日）指出，在印度东部部署飙风战机，是印度逐步建立核武及常规军力以威慑中国大陆的整体计划之一。

报道说，印度空军在邻近中印边界的阿萨姆省（Assam）提兹普尔（Tezpur）、查布亚（Chabua）部署苏恺30MKI（Su-30MKI）以威慑中国大陆后，印度空军计划在2019年前，把印度空军首支成军的18架飙风战机部署在西孟加拉哈西马拉空军基地。

官方消息来源透露，驻扎在哈西马拉空军基地的米格27（MiG-27）预计在两三年后除役，由飙风战机取代，因此法国达梭（Dassault Aviation）公司人员近期前往哈西马拉空军基地评估进驻飙风战机所需的维护设备与基础建设。

官员又说，包括北方省萨尔萨万空军基地（Sarsawa base）在内的其他基地，也正纳入部署飙风战机的考量之内。

在印度与法国去年签署以5900亿卢比采购36架飙风战机后，印度将在2020年前陆续接收所有採购的飙风战机，且性能必须满足在高山地区“冷启动”等14项要求，同时携带9.3吨重的武器，并进行防空和地面等多重任务。

此外，印度也加速核武部署，包括能携带核子弹头、射程3000公里的烈火三型（Agni III）弹道飞弹已经在战略部队服役，并对射程4000公里和超过5000公里，且同样可携带核子弹头的的烈火四型（Agni IV）和烈火五型（Agni V）飞弹加速进行最终试射阶段。