统战部：中国"新社会阶层"有7200万

（联合早报网讯）据中共中央统战部宣传办消息，当前中国新的社会阶层人士的总体规模约为7200万人，其中党外人士占比为95.5%，约6900万人。

据21世纪经济报道，统战部宣传办指出，新的社会阶层是随着改革开放和社会主义市场经济发展，在非公有制经济领域和社会领域出现的一些新的社会群体。新的社会阶层人士主体是知识分子，主要包括民营企业和外商投资企业管理技术人员、中介组织和社会组织从业人员、自由职业人员、新媒体从业人员等。

根据调研统计测算，新的社会阶层人士中，各群体规模分别为：民营企业和外商投资企业管理技术人员约4800万人；中介组织和社会组织从业人员约1400万人；自由职业人员约1100万人；新媒体从业人员约1000万人。由于各类群体间存在人员交叉现象，因而，上述数据直接加总多于7200万人。

2016年12月，中国社会科学院在京发布《2017社会蓝皮书》，其中也提到了新的社会阶层。社科院根据来源于北上广三地6000多个样本的调查进行推算，北京、上海、广州新社会阶层人士群体规模分别为8.4%、14.8%、13.6%。蓝皮书指出，新社会阶层的高收入、高消费特征明显。

不过，新社会阶层人士中只有30%左右的受访者认为他所在的家庭属于中产阶层，64%的受访者认为他的家庭不属于中产阶层。另外，认为个人属于中产阶层的新社会阶层的比例更低。从原因的分布上看，无论是家庭层面还是个人层面，新社会阶层人士都认为收入水平、资产总量和总消费水平没有达到中产阶层。