北京房贷收紧已成趋势 首套房贷利率最低升至9折

（联合早报网讯）去年年末，媒体爆料北京地区15家银行元旦后集体将首套房贷利率下限从8.5折上浮至9折，当时各银行和房地产中介都予以否认。然而新年之后，这一传闻竟悄然成为事实。日前，记者从北京多家银行获悉，元旦之后，他们的首套房贷利率最低已经变为9折。

据北京青年报报道，日前，两家股份制银行和一家国有大行的北京分行已向北青报记者证实，从2017年1月1日起，首套房贷利率调整为最低9折。这家大行的北京分行表示，为认真贯彻落实国家宏观调控政策，现行首套个人住房贷款利率执行政策如下：自2017年1月1日(含)起，新受理的首套个人住房贷款最低执行利率原则上不得低于人民银行同期同档次基准利率的0.9倍。并结合市场状况、客户资信、贷款成本、风险补偿等因素对贷款进行合理定价，严格执行差别化的住房信贷政策。

有银行人士表示，这并非少数几家银行的调整，而是大多数同业的集体行为。有房地产中介也向北青报记者证实了银行的政策变化。

根据最新的房贷利率，如果商业贷款300万元、贷款期限30年、采取等额本息还款方式，房贷利率从8.5折提升至9折后，贷款300万元月均还款额增加432元，还款总利息将增加15.6万元。

业内人士分析，一方面，银行资金价格的快速上行导致利润空间的压缩，个人房贷虽是银行的优质资产，但银行也不愿赔本赚吆喝；另一方面，调控政策也是此轮房贷利率上调的重要因素。去年全年各大银行释放的房贷数量过高，后续或将逐渐调控数量，并运用资金价格规避非理性需求。