国民党副主席詹启贤请辞 洪秀柱全力慰留

（联合早报网讯）中国国民党首席副主席詹启贤昨天(7日)透过声明请辞。国民党主席洪秀柱昨日晚间透过新闻稿表示，会全力慰留，希望詹启贤一起为党打拼。

据中国台湾网报道，洪秀柱去年当选党主席后，6月请来詹启贤出任首席副主席。当时詹启贤表示，是为了让台湾有健全、多元、包容的政党。“不当党产条例”通过后，国民党党产面临被党产会清算的危机，詹启贤受命担任党产小组召集人，与党产会沟通。

不料，詹启贤昨日晚间透过声明表示，阶段性任务已完成，宣布即起辞去首席副主席一职。洪秀柱透过新闻稿对外表示，詹启贤是党内不可或缺的重要干部，一定会全力慰留，希望詹启贤能继续留下来为党的未来努力。

洪秀柱说，下午和詹启贤恳谈了1个多小时，詹启贤表示在党内阶段性任务已完成，经过在美休假期间思考后，决定请辞。洪秀柱当场极力挽留，请詹启贤多思考几天再做决定。她表示，詹启贤自任职以来，全力辅佐党务，为了党工的权益跟违法乱纪的党产会斡旋，非常辛劳，会全力慰留詹启贤，一起为党打拼。

国民党政策会执行长蔡正元表示，他这段时间与詹启贤共事，学习很多，詹启贤任事积极、有为有守、勇于承担责任，不管是党产问题、募款责任额、和平政纲、地方党部主委直选问题，詹启贤一肩挑，令人敬佩。