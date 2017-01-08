黄之锋：赴台航班饭店均遭掌握 非常奇怪

（联合早报网讯）香港众志秘书长黄之锋今天表示，来台湾之前就已经想过会面对示威，但搭乘飞机航班、住的饭店资讯被掌握并遇到示威，非常奇怪。

据联合新闻网报道，黄之锋等人昨天下午参加台港议员论坛；中华统一促进党等统派团体，动员百余人在场外抗议，要黄之锋滚回去。

黄之锋今天再度参加论坛，场外依旧有数十名民众抗议，不断地按喇叭、喊口号，警方也动员优势警力严阵以待。

被问到连续2天遇到示威、甚至意图攻击，会不会觉得有压力或灰心？黄之锋说，来台湾之前已经有想过会面对示威，但从香港出发时，就有人拿到班机资讯示威，昨晚、早上在下榻的饭店外也都有人示威，这些人怎么知道他的飞机航班、住的饭店，非常奇怪。

他说，希望香港与台湾更多公民交流，香港立法会议员来台这样的民选议员交流在民主社会是非常正常的。

时代力量执行党主席黄国昌说，香港议员来台不论是机场、饭店、或是论坛会场外都有些抗议，这些抗议团体背后有什么组织控制，是国安单位要追查的。

黄国昌也特别感谢航警局、中山分局，他说，警察同仁很辛苦，时代力量为警察同仁们的付出与努力，致上最高的谢意。

他表示，昨天抗议群众离开，遗留下很多垃圾，造成商家困扰，时代力量觉得过意不去，对于协助清洁者，也表达感谢。