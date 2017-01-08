有五套房却赖两百万赃款 浙江检方叫停一贪官减刑申请

（联合早报网讯）名下有5套房，还想赖着200多万的赃款不上缴，因受贿犯罪被判刑16年的施某，没想到自己会因为没有履行财产性义务而被检察机关叫停减刑申请。记者今天从浙江省检察院获悉，针对类似施某这样的“老赖”，去年8月至12月，浙江检察机关开展财产刑执行专项检察，共发出检察建议1571件，监督纠正执行服刑人员1675人，执行金额共计1642万余元。

据澎湃新闻报道，施某原是杭州市拱墅区祥符镇阮家桥社区党总支书记、经济合作社党总支书记兼董事长， 2003年至2010年期间，利用职务便利，收受他人贿赂343.2万元，被法院判处有期徒刑十六年，并处没收财产30万元，追缴违法所得233.2万元，后施某在浙江某监狱服刑改造。检察官在审查有关施某的减刑材料过程中，发现他绝大部分赃款没有执行。于是，检察官对他财产性义务履行情况展开调查。通过讯问施某、调取原判法院的相关案卷材料、电话联系原承办法官询问有关情况、调取其个人及家庭成员名下的房屋所有权证存根、走访其原居住社区等方式，对施某的财产性义务履行能力予以调查核实。经过调查，检察官发现施某名下竟有5处房产，总价值巨大，足以履行判决确定的财产性义务。

据此，余杭临平地区检察院向监狱提出“建议对施某某不予提请减刑”的书面监督意见，监狱撤回了对施某的减刑建议，中止减刑程序。此后，施某家属代他一次性向法院缴纳尚未退出的赃款。