卫计委官员：没有数据证明雾霾和癌症发病有关

（联合早报网讯）近日，中国多地遭遇了雾霾侵袭。一些雾霾危害健康的言论不仅刷爆微信朋友圈，更使公众心中蒙上阴影。“雾霾引起癌症高发”等传言是否靠谱？为减少重污染、雾霾天气带来的健康危害，民众该怎么办？中国国家卫生计生委1月7日晚组织专家召开媒体专题座谈会，就公众关注的热点问题进行了回应。

据中国经济网报道，“目前，我国没有证明雾霾和良、恶性肿瘤发病关系的临床研究结论和相关统计数据。雾霾对健康危害，特别是长期对身体的影响到底有多大，现在下结论为时尚早。”中国国家卫生计生委宣传司司长毛群安表示，卫计委于2013年开始开展空气污染人群健康影响监测项目，目前该项目已覆盖全国31个省区市、60个城市的125个监测点。从监测情况看，近期中国北方主要城市空气污染物浓度比2013年同期有所减轻，医疗机构就诊人数没有发生明显变化。

中国疾控中心环境所所长施小明表示，北京市2016年12月末的监测数据显示，雾霾中的危害成分相较于2013年的监测结果下降的幅度很大，二氧化氮、二氧化硫等都有所下降。监测还显示，随着污染浓度增加，呼吸道和心血管疾病的门急诊量有所增加，但增幅不是很大。

北京中医医院院长刘清泉介绍，近日因为雾霾天气引起呼吸道疾病患者没有显著增加，精神心理疾病患者反而增多，其中很大一部分患者是怀疑自己得了哮喘。因此，提醒公众要养成好的日常饮食习惯、增强自身抵抗力，摆正心态，减轻心理负担。

据毛群安介绍，针对雾霾带来的健康相关风险，卫计委下一步将加强相关监测、预警和风险评估工作，对医疗机构做好重污染天气诊疗指导，向公众大力普及自我防护知识；加强重污染天气健康影响方面的科学研究，多种渠道加大研究投入；加强科学防护措施，特别是加强针对个人防护、室内防护以及儿童、老人和患有基础性疾病的重点人群，还有学校、医院等特殊公共场所的防护指导。