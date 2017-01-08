美专家：辽宁号若穿越台湾海峡 符合对台恐吓

（联合早报网讯）美国国防部前首席亚太副助理部长、首任驻缅甸大使米德伟（Derek Mitchell) 指出，若解放军航母辽宁号舰队真的在蔡英文出访期间穿越台湾海峡返回中国大陆，可公允的说，符合中国大陆继续对台进行恐吓。但中国大陆如何做，取决于蔡英文在美过境停留期间做什么。

据中时电子报报道，米德伟表示，他没有看到辽宁号舰队在蔡英文出访期间可能通过台湾海峡返回中国大陆，“如果是真的，我认为可以公平的说这符合中国想要持续恐吓台湾，尤其是蔡政府。”

另一方面，米德伟认为，中国大陆也欲藉此向即将上任的特朗普政府传递过度拉伸一个中国政策的风险，并对台湾表明若特朗普和蔡英文继续采取挑衅大陆行动，美国保护台湾的能力有限。至于大陆决定如何做，米德伟认为，取决于蔡英文在美停留期间做什么，蔡愈高调，大陆就会考虑采取愈强烈的举措回应。

华府智库“战略暨国际研究中心”（CSIS）资深研究员葛来仪（Bonnie Glaser）则认为，航母舰队巡航训练可能是几个月前就计划的，她怀疑辽宁号舰队目前的一系列演习，是对特蔡通话的反应。不过，在特蔡通话后，立即发生中国轰炸机飞行事件，则可能意在警告。

中国大陆在特蔡通话后，于去年底，轰-6战略轰炸机和战机16天内两度绕台湾南北飞行。葛来仪表示，在她看来，使用军力，做为传递信号，就是一种恐吓。