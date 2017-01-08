徐永明：大陆勿以阴谋论看待港台交流

（联合早报网讯）台湾时代力量立法院党团总召徐永明今天（8日）表示，大陆国台办日前指台港议员交流是台独与港独势力勾结，希望大陆不要以阴谋论看待港台交流。

台湾中央社报道，时代力量立委邀请香港众志秘书长黄之锋和香港立法会议员朱凯迪、姚松炎、罗冠聪等人来台，今天上午举办台港议员论坛。

对于大陆国台办发言人安峰山日前表示，这是港、台独势力勾结，徐永明说，大陆不要用阴谋论来当政策，如果中国大陆政府继续用阴谋论的方式来做政策，对于台湾、香港都不会有正面的效果。

他说，台港议员论坛是一场很正常的交流活动，因为时代力量无法到香港，所以只好请香港的朋友来台。

面对未来，徐永明认为台湾内部对台湾前景其实越来越有共识，凝聚内部改革的能量会是下一阶段重要的课题，台湾已经从统独路线的争论转移到公平正义价值的讨论。

他也说，香港民主的面貌已经变得不同，记得1997年时代杂志的封面是“台湾会不会是下一个香港”，但经历雨伞运动等等许多公民运动的洗礼，自己对香港的未来是抱着很高度的期待。

朱凯迪说，无论是港独、或是民主自决派，都是以主权在民作为论述关键来思考香港前途，这应该是要被允许的，他不赞同北京不让主张港独的候选人参与香港立法会选举，否则不但失去各方辩论、民众选择权，也会让港人不再信任选举制度。

罗冠聪表示，任何政治主张全力都不应该被剥夺，但在香港，过去主张港独候选人被拒绝参与选举，或者在面对司法覆核后遭取消议员资格，对此民主派都强烈反对。