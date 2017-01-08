上海探索“智慧养老”模式

（联合早报网讯）由闵行区华漕镇人民政府和华师大养老研究中心联合主办 “海派文化智慧养老”国际论坛周末在上海举行，记者从现场了解到，目前上海正在加速推进多层次养老服务综合改革，探索“智慧养老”，并积极着力于扶持民办养老机构。建设在上海首块养老专项用地之上的养老社区项目“新东苑.快乐家园”，亦于当日正式启用。

据文汇网报道，上海是中国内地首个进入老龄化“30时代”的城市。早在2015年年末，上海户籍老年人口比例达到30.2%，老年人比例接近全国数据的两倍。根据预测，到2030年，上海户籍人口中40%将是老年人，2040至2050年，上海60岁以上老年人届时预计将达44.5%，超过日本的42.7%，成为全球老龄化程度最高的城市之一。

闵行区是全国首批养老服务综合改革试点区之一，华漕镇副镇长陈健介绍，当日正式启用的“新东苑.快乐家园”，建设在上海首块养老专项用地之上，可以为1700位长者提供居家养老、健康医疗等一站式服务。社区内设有星级管理和管家服务，并依托临近的新虹桥国际医学中心，与各大医院建立绿色医疗通道。

值得一提的是，知名作家叶辛，还受邀担任公益服务平台“快乐时间银行”名誉行长。“时间银行”的理念最早源于西方国家，指志愿者将参与公益服务的时间存进时间银行，当自己遭遇困难时，就可以从中支取“被服务时间”。“快乐时间银行”的重点服务对像即是老人，据了解，目前志愿者人数已经达到约500人。

叶辛表示，于老年人而言，精神需求至关重要，他们需要雅致而有尊严的生活。据指，“快乐家园”已与清华大学、华东师范大学、上海中医药大学、上海老年大学等建立合作，将开设智慧讲堂，社区内还设有上海首个适老化剧场、BOSS体验街、梦想工作室等，探索“智慧养老”模式。