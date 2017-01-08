国民党：刀片蛇笼对民众 蔡政府不想沟通

（联合早报网讯）国民党文化传播委员会副主委胡文琦今天表示，蔡英文政府召开年金分区座谈，竟然用刀片、蛇笼对付台湾人民，完全不想跟民众沟通，根本是把台湾人民当成暴民、IS恐怖份子。

台湾中央社报道，年金改革中区座谈会昨天下午在台中市中兴大学登场，警方除出动千名警力支援外，也部署铁马护栏在会场四周，护栏上也张贴温情标语，希望退休的“自家人”能和平理性表达诉求。

胡文琦8日在国民党记者会指出，蔡政府在被抓到会议场所内的楼梯间及窗户边设置刀片铁蛇笼后，竟然改称是在“演练”，演练的对象是不同意见的台湾人民，并称演练完后就会撤掉，这种跟人民“完全站在对立面”的蔡政府，已经完全无药可救。

他说，之前多数暴力强行通过“一例一休”，蔡政府完全不重视台湾人民痛苦心声，现在为了再次强行通过连国家年金改革委员会副召集人林万亿都多次不敢亲自主持的年金改革座谈会，连警察都发出痛苦心声。

胡文琦表示，年金改革座谈会跟日本核灾食品进口的“黑箱公听会”一般，只是做独裁决策的幌子，蔡政府对各项年金改革已有定见，座谈会只是强迫人民接受。

他说，蔡政府用对抗暴民的手段，拒绝与台湾人民理性沟通，显然蔡政府是关在刀片、铁蛇笼里“自嗨”。身为在地的台中市大家长林佳龙，怎么会容忍警察使用刀片与铁蛇笼对付自己的同胞？