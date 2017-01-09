李书磊任中纪委副书记 此前任北京纪委书记

（联合早报网讯）第十八届中纪委七次全会昨日闭幕，会议通报显示，十八届中纪委七次全会按照党章规定选举了一位副书记——李书磊。

据新京报报道，去年11月，黄树贤由中纪委副书记、监察部部长岗位，调任民政部部长，中纪委副书记再减1人，变成6人。此番李书磊出任中纪委副书记，中纪委领导班子形成了“一正七副”架构，比十八届中纪委一次全会上产生的“一正八副”架构少一人。

目前，中纪委7位副书记分别是赵洪祝、杜金才、吴玉良、张军、杨晓渡、刘金国、李书磊。

据报道，李书磊在2016年1月至2017年1月任北京市委常委、市纪委书记。

去年1月，李书磊接替到龄退休的叶青纯，由福建省委常委、宣传部部长岗位，调任北京市纪委书记。公开履历显示，此系李书磊第一次在纪检系统任职。

李书磊生于1964年1月，现年53岁，河南原阳人。1978年，恢复高考的第二年，年仅14岁的他考入北京大学图书馆学系，后本硕连读，拿下了北京大学中文系硕士研究生学位。

研究生毕业后，李书磊进入中央党校文史教研室担任助教。两年后，他重回北大，进入中文系攻读博士研究生。博士毕业后，他在中央党校工作了25年，历经中央党校文史教研部讲师、副教授，文史教研部主任、教授，校委委员、培训部主任等岗位，于2008年44岁时出任中央党校副校长。

2014年初，李书磊离开中央党校，来到福建，任省委常委、宣传部部长。两年后出任北京市纪委书记。

报道称，李书磊是文化评论界的知名学者，曾出版《为什么远行》、《杂览主义》、《重读古典》、《文学的文化含义》等专著、论文集及随笔集，产生了较大反响。