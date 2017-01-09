郝龙斌：若当选党主席将不竞逐下任总统

（联合早报网讯）国民党副主席郝龙斌宣布竞争党主席后，8日在面簿发表“无私承诺不难，我愿意率先”一文，承诺自己若当选国民党主席，将不争取2020总统选举提名。郝龙斌认为，“唯有承诺不把2017党主席之位当作下一个位子的跳板，党内才会信任领导者的无私。”

据中国时报报道，郝龙斌表示，现时现地的国民党，已经没有“万众归心”的英雄，因此只能靠“众志成城”，才能重新站起。一旦2017的党主席选举和2020的总统选战连结，一场团结党内和攸关国民党未来路线的主席选战，马上变成未来更高权力的前哨战。从此大家关注的焦点，将不在党内改革和路线走向，而是各种权力的分配与排他对立。

郝龙斌自许要“抬轿而不是坐轿”，他认为有这样正确的心态才能无私奉献，对党的长远发展才有希望。党主席要带大家为“国民党的生存”打仗，而非带大家帮“自己的下个位子”打仗。

郝龙斌昨也对立院党团释出善意，郝主张立院党团总召应该也能担任国民党副主席。国民党团总召廖国栋昨表示，国民党在野后党团就有提议过，但至今党中央从未采纳，以国民党目前在野之身，确实党团总召应该同时有副主席这样的位阶。

另外，吴敦义8日到高雄，9日宣布参选国民党主席的态势已明朗化。他说，大家都希望他能宣布，他长期受国民党栽培，参选党主席是件很自然的事，任何人都可以参选。