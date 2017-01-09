屠呦呦赵忠贤获中国国家最高科技奖

（联合早报网讯）1月9日，北京人民大会堂举行了2016年度中国国家科学技术奖励大会。

据中新网报道，中国科学院物理研究所研究员、中国科学院院士赵忠贤，中国中医科学院研究员、2015年诺贝尔生理学或医学奖获得者屠呦呦，共同获得2016年度国家最高科学技术奖。

据报道，国家最高科学技术奖得主每人奖金500万元人民币，自2000年正式设立至今，已有27位科学家获奖。

生于1941年的赵忠贤，辽宁新民人，1964年自中国科学技术大学毕业后到中国科学院物理研究所工作至今。他是中国高温超导研究的奠基人之一，坚持高温超导研究已有40余年。

超导研究史长达百余年，其间高温超导有两次重大突破，赵忠贤及其合作者都取得重要成果。分别是：1987年独立发现液氮温区高温超导体，2008年以后发现系列50K(K：开氏温度，0K为273.15摄氏度)以上铁基高温超导体并创造55K纪录。

生于1930年的屠呦呦，浙江宁波人，1955年北京医学院药学系毕业后被分配到中国中医科学院中药研究所。她从中医古籍中得到启迪，改变青蒿传统提取工艺，创建低温提取青蒿抗疟有效部位的方法成为发现青蒿素的关键性突破。

屠呦呦及其团队最先从青蒿抗疟有效部位中分离得到抗疟有效单一成分“青蒿素”，按照国家药品新规，将青蒿素开发为中国实施新药审批办法以来第一个新药。

这也是中国国家最高科学技术奖首次授予女性科学家。