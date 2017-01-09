英媒关注中国富豪李春平家产之争

（联合早报网讯）67岁的中国亿万富豪李春平在被诊断患上阿尔茨海默症后，一场围绕他的财产的法律争夺战打响了。

据参考消息网援引英国泰晤士报网站报道称，长期以来，李春平的财富来源在中国人眼里一直是个谜。他自己说是有一位比他大38岁的神秘好莱坞女星遗赠给他财产，在这位女星1991年去世前，他一直充当她的“儿子情人”。李春平在自传《忏悔无门》中写道，这位女星说他就是她总在梦中见到的人，但尽管她如此爱他，他还是无法用相同的爱回报。

李春平没结过婚，也没孩子，如今，他的亲属尤其是在瑞典定居的两个妹妹，与在北京照顾他的身边工作人员，围绕他的财产展开了争夺战。工作人员称，李春平仍然活得像个皇帝。

李春平的亲属上个月向北京一个法庭提交申请，请求对他的智力水平进行鉴定，因为他们质疑去年他与一家资产托管公司签署资产管理协议书的有效性，协议约定托管公司每年需向李春平支付800万英镑的收益。之所以把财产进行托管，工作人员给出的理由是为了防止嗜赌的李春平输掉财产。

李春平的亲属去年曾把他转移到一家疗养院，但他的工作人员后来又把他“夺回”，送到他居住多年的北京一家会所，他一人独占会所六楼的整个楼层，房费开支已经超过500万英镑。

李春平的亲属称，他的工作人员掌握了他近40处房产的房产证。

近期采访过李春平的中国记者说，李春平显得暴躁、健忘，不能回答太过复杂的问题。