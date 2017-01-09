郑州发布大雾红色预警 机场关闭

（联合早报网讯）今天（9日）上午9时40分，中国河南省郑州市气象台分发布大雾红色预警信号：郑州市区已出现能见度小于50米的雾，今天上午将持续，请注意防范。

据大河网报道，郑州市气象台发布了此次大雾成因，首先是前期阴雨天气，近地面相对湿度居高不下，且风力微弱，天气静稳，昨天下午天气放晴，夜间辐射降温导致辐射雾的出现。另外是偏东风也使东部的雾向西移动，出现平流雾。所以这次强浓雾是辐射雾和平流雾叠加的结果，能见度急转直下。

截至1月9日7点30分，因雾管制禁行的路段有：京港澳高速豫冀界-南三环及长葛-临颖，连霍高速豫皖省界-惠济，大广高速豫冀界-新县，林桐高速焦作西南-温县及叶县南-桐柏东，南阳北绕城高速南阳独山，晋新高速焦作西-新乡东，长济高速滑县牛屯-济源东，二广高速汝阳-构林，沪陕高速晁陂-豫皖界，商南高速商丘西-柘城西，济广高速双八-木兰，日兰高速兰考西-堌阳，宁洛高速谭庄-豫皖省界，永登高速鄢陵南。

兰南高速、淮信高速、新阳高速、郑民高速、濮商高速、内邓高速、商登高速、机西高速、兰焦高速、台辉高速、南林高速、德商高速、济祁高速全线，请提前绕行，省内其它高速公路正常通行。

据悉，截至到1月9日9时30分，郑州机场天气大雾，能见度100米，已不符合航班起降标准（起降标准：能见度800米）。