吴敦义参选 国民党主席三角之争正式成形

（联合早报网讯）继国民党主席洪秀柱、副主席郝龙斌之后，台湾前副总统吴敦义今早也宣布参选党主席，且未排除未来竞逐总统大位的可能，党魁三角之争正式成形。

千呼万唤始出来，现为国民党副主席的吴敦义今早在百余名支持者的阵阵“冻蒜”（当选）声中，于台大医院国际会议中心举行参选记者会。

站在国民党创党总理孙中山的墨宝“一心一德抵艰难”前，从政40年的吴敦义先谈及过去受前总统蒋经国的赏识与栽培，一度哽咽。他表示，他深受党栽培多年，而如今党“的确有困难”，他决定成为让党“团结一心的一环”，协助国民党找回信心，换回党魂，并重返执政。

在超过一小时的记者会中，吴敦义除了重温国民党以往的光辉史，也细数他丰富的从政资历与政绩，包括台湾竞争力与GDP在他当行政院长任内都取得显著改善，似乎带有为2020年总统选举铺路的意味。

当媒体追问会否竞逐总统大位，记者出身的吴敦义巧妙回应，仅指出，做为党的负责人要“大公无私”，必要时“甚至要亲自上阵，这也逃不掉”，留下联想空间。至于对手郝龙斌盼党主席参选人“不把党主席之位当作下一步政治企图的跳板”说法，吴敦义说，每位党员心里都有一把秤，各有判断，他“没有评论”。

党魁选战三强鼎立，国民党内部未来五个月料掀起一轮激烈角力。吴敦义强调，选举与团结并无关系，唯有“不公不义的选举才会妨碍团结”。他盼5月党主席选举之后，党内上下能团结一心。“国民党只要同心协力，政策正确，党要执政是有希望的。”

多名国民党籍立委、中常委都出席吴敦义的记者会，包括立院党团总召廖国栋、立委蒋万安、颜宽恒等，以及本土派和黄复兴党部也现身相挺。不久前才公开表示吴敦义是“最好”主席人选的前立法院长王金平虽未到场，却送来花蓝祝吴敦义参选“顺利成功”。（联合早报台北特派员黄顺杰报道）