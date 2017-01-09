男子“吸毒袭警”遭击毙 家属：不知吸毒结论怎么来

（联合早报网讯）1月5日晚7点35分左右，在内蒙古乌兰浩特市五一南路与团结西街交叉口，28岁的男子李长福被警方开枪击中后送医，后经抢救无效死亡。警方在次日凌晨即通报称，该男子吸毒醉酒袭警致一名民警受伤。

据京华时报报道，监控视频显示，李长福在中枪后仍遭警察及一名黑衣男子殴打，并被该黑衣男子飞起一脚踹倒在地。该黑衣男子与此前和李长福在饭店因身体触碰而发生口角的一名“穿貂”男子极为相似。李长福家属要求官方对此解释，但始终未获答复。

据报道，李长福的遗体被拉到殡仪馆，但家属至今未获准见遗体。

1月6日凌晨0点43分，乌兰浩特市公安局官方微信发布了通报，称2017年1月5日，乌兰浩特市公安局110指挥中心接到群众报警：有人持刀行凶。交巡1号巡逻车接到110指令后立即赶赴现场。处警过程中嫌疑人持刀捅伤一名民警，现场民警立即鸣枪示警，嫌疑人不但没有停止行凶，反而继续用匕首刺向民警。交巡民警果断开枪将嫌疑人制服并立即送往医院救治。经初步调查，嫌疑人尿检呈阳性（吸毒）且醉酒。

但死者妻子成立芳否认其丈夫吸毒，“给女儿看病的钱都没有，哪儿来的钱去吸毒？我们不知道公安局说他吸毒的结论是怎么来的”。

“为什么开枪打我丈夫？他中了几枪？在他已经中枪没有反抗能力的情况下，为什么警察仍然殴打他？那个‘穿貂’的男的到底是谁？为什么能当着警察的面打我丈夫？到现在没有人正面回答我的疑问”。成立芳对京华时报记者说。

因对警方称李长福吸毒一事不认可，家属始终拒绝当地参与尸检。1月8日下午，家属接到市公安局刑警队通知，称如果家属在1月10日中午前仍未自行找到尸检机构，他们将直接给李长福做尸检。

李长福死亡后，乌兰浩特市检察院工作人员曾联系成立芳，称他们领导非常重视此事，该院已介入调查。

乌兰浩特市检察院回复京华时报记者称，他们正在前期了解情况，尚未正式介入调查。对于出现在视频中的黑衣男子身份等问题，该工作人员称，事实情况如何，需要调查核实后才能有结果。

乌兰浩特市公安局政治部工作人员对记者表示，除此前在官方微信发布的消息外，目前尚无进一步通报。