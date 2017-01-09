中信凯雷以近21亿美元拿下麦当劳中国经营权

（联合早报网讯）近一年的麦当劳中国门店竞标战终于落下帷幕。

1月9日，中信集团旗下的中信股份、中信资本控股、凯雷投资集团和麦当劳联合宣布达成战略合作并成立新公司，后者将成为麦当劳未来20年在中国内地和香港的主特许经营商。

据澎湃新闻网报道，新闻稿显示，新公司将以最高20.8亿美元的总对价收购麦当劳在中国内地和香港的业务。收购对价将部分以现金方式及部分向麦当劳发行新公司之新股的方式结算。交易完成后，中信股份和中信资本在新公司中将持有共52%的控股权，凯雷和麦当劳分别持有28%和20%的股权。本次交易完成后，麦当劳在中国内地和香港的1750多家直营餐厅将转为特许经营。

交易完成后，新公司的董事会成员将分别来自中信股份、中信资本、凯雷和麦当劳。麦当劳现有的管理团队会保持不变。中信资本董事长、首席执行官张懿宸将出任新公司的董事会主席。

针对此次战略合作是否意味着麦当劳退出中国的疑虑，麦当劳方面强调，“完全不是。中国市场是全球的增长引擎，麦当劳中国业务持续稳健增长。今天所宣布的决定建立于我们对再特许经营的承诺，并将加速本地所有权发展，实现更迅速的决策、更快速的学习和更强有力的餐厅增长。在现在的合作框架下，麦当劳全球将会持有新合资公司20%的股份，充分表明麦当劳看好中国市场的发展前景，并希望深入参与到未来发展中。”