山西临汾回应“二氧化硫一度破千”：7成来自居民燃用散煤

（联合早报网讯）山西临汾市近日因“二氧化硫一度破千”问题引起各界广泛关注，当地政府8日作出回应，称该市二氧化硫指数超标主要原因之一是居民燃用散煤，占市区燃煤二氧化硫总排量的70%以上。

据临汾新闻网报道指，临汾市是北方典型资源型城市，2016年入冬以来，该市雾霾频发，二氧化硫浓度在部分时段、部分区域严重超标。国家环保部监测数据表明，2016年临汾市区二氧化硫年平均浓度83μg/m3，超过国家标准(60μg/m3)0.38倍，其中2016年12月为348μg/m3，超标4.8倍。但据中科院气象学博士后李汀日前在微博披露，1月4日，临汾二氧化硫浓度一度达每立方米1303微克，严重超标。

报道指，临汾市环境保护局负责人张文清8日受访时表示，经初步排查，该市二氧化硫指数超标主要有三方面原因：一是居民燃用散煤，占到了市区燃煤二氧化硫总排量的70%以上。张文清称，尽管临汾市2016年投资3.1亿元对城中村和城周村4.2万户居民配送了洁净焦，对9个城中村实施100万平方米集中供热改造，但市规划区及周边20公里范围内包括尧都区、襄汾县、洪洞县的部分乡镇仍有大约10万户居民采暖燃用散煤。另外通过数据分析得出结论，市区二氧化硫浓度峰值大多出现在每天20点-23点之间，符合居民采暖燃煤规律。

二是工业燃煤排放。市区周边20公里范围内有2个火力电厂、6个焦化厂和4个钢铁企业，尽管各类环保设施齐全，进行了达标升级改造，并且在应对重污染天气时，采取了停产限产措施，焦化企业限产50%，钢铁企业全部停产，火电企业降到保障供电的最低负荷，但燃料主要以煤为主，二氧化硫排放总量还是偏大。

三是临汾市处于汾河盆地的平川七县市占全市总面积的32%，集中了全市70%的煤、焦、铁、电力等重污染工业。因为市区“两川加一河”的地理地貌，在静稳天气等不利气象条件时，污染物不易扩散，增加了对市区二氧化硫排放量。

张文清说，为了更加科学有效治理二氧化硫，2016年12月26日，临汾市政府邀请中国首席大气科学家、中国环境科学院柴发合副院长带领专家组对该市进行大气污染防治源解析，制定联防联控对策。特别是围绕工业企业、居民和三产用煤，科学治理煤烟污染，加大防治力度，从源头上遏制二氧化硫污染。