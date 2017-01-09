中纪委回应“纪委接受监督如何落实”问题

（联合早报网讯）中共中央纪委监察部9日下午在国务院新闻办召开新闻发布会。中央纪委副书记吴玉良，监察部副部长肖培，国家预防腐败局副局长、中央纪委国际合作局局长刘建超，中央纪委案件审理室主任罗东川，中央纪委宣传部部长朱国贤在会上发布、解读十八届中央纪委七次全会精神，并答记者问。

据中央纪委监察部网站消息，对于如何落实“纪委要接受群众及舆论监督”的问题，中纪委副书记吴玉良回答说，“党中央高度重视纪检监察队伍建设，习近平总书记在中央纪委全会上发表重要讲话，先后指出，谁来监督纪委？怎样防止‘灯下黑’，纪检机关要坚决‘清理门户’。”

吴玉良表示，中纪委落实习近平的要求，十八大以来加强队伍建设，采取了一系列措施，比如清理会员卡，首先在纪检系统内部率先开展，另外，坚守八项规定精神，凡是纪检干部违反的一律曝光。中央纪委机关和省区市纪委设立了纪检监察干部监督机构，以坚决态度“清理门户”，加强队伍建设。

吴玉良还提到，前不久公布的党内监督条例的第34条就是加强对纪律检查机关的监督，这一条里提了一些要求。七次全会通过的工作规则，就是从纪律检查工作流程上设计制度规定，提出严格的要求，防止“灯下黑”。这个规则不久将向社会公布。