中央对口援助青海藏区落实支援资金52.55亿元

（联合早报网讯）今天（9日）发布的《青海蓝皮书》披露，中央第五次西藏工作座谈会作出对口支援青海藏区决策以来，援青六省（市）落实支援资金48.13亿元（人民币，下同），16家援青央企落实援助资金4.42亿元。

中新社报道，青海藏区是中国除西藏自治区之外面积最大的藏区，目前该省藏族总人口在140万左右，不仅是中国重要的生态安全屏障，也是中国能源和矿产资源的重要接续地，是进藏重要通道。

2010年中央第五次西藏工作座谈会做出对口支援青海省藏区的重大战略部署，北京、上海、天津、山东、江苏、浙江六省市，16家央企，33个中央国家机关对口支援青海藏区六州33个县（市、行委），并于2011年开始全面组织实施。

青海省社会科学院副院长、研究员孙发平介绍，这些资金主要用于国家投入暂时覆盖不到、地方财政暂时无力解决以及基层群众又迫切需要的方面，共确定援助项目816个，实施747个，完成投资40亿元，累计改善7.77万户农牧民住房和15万人安全饮水条件。

此外，《青海蓝皮书》数据显示，中央对口援助青海藏区工作中还新建和改造教育、卫生、文化、体育等基础设施39万平方米，修建农村道路663公里，舍饲棚圈4000余栋，人工种草7.2万亩，并在青海藏区建成污水处理厂八座等。