辱骂中国女游客 泰涉事机场人员被辞退

（联合早报网讯）就中国女游客在曼谷素万那普国际机场被辱骂一事，泰国机场管理局今天（9日）公布事件处理结果称，涉事的外包公司员工已被辞退。

中新社报道，素万那普机场负责人表示，从网络上得知中国游客1月5日遭机场人员辱骂事件，立即调看监控录像，发现这名工作人员并非机场正式员工，而是外包公司聘请的在机场移民局关口协助维持排队秩序、帮旅客初步检查文件齐备情况的职员。

经调查，事发时该名中国女游客因出入境卡的问题多次向该工作人员咨询，但都无法得到清楚的答案，导致女游客非常不满，双方产生争执，在争执的过程中该名工作人员使用了不文明的语言辱骂游客。

随后，外包公司停止了该员工的全部工作，并在6日将其辞退。

该负责人称，这是素万那普机场首次发生这样的事件，对遭遇此事的中国女游客感到非常抱歉，将尽快把对涉事员工的处理结果和致歉信送达当事乘客。机场已督促全体员工提供优质服务，体现国家和机场管理部门良好形象。

对于这起事件，泰国机场管理总局负责人也在社交媒体发文表示，即使旅客本身情绪态度不好，作为国家形象第一关口的机场工作人员也要忍耐，否则只有一个结果：开除。

此前，中国女游客1月5日晚在曼谷机场被工作人员追着辱骂一事被媒体披露后，中国驻泰国大使馆随即于6日表示，已向机场管理当局表达关切，要求其尽快查清事实真相，公正妥善处理，维护当事人合法权益，确保类似事件不再发生，并表示将为当事人维护自身权益提供必要协助。