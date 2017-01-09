调查：港大学毕业生首份工作平均月薪近1.5万港元

（联合早报网讯）香港一份调查发现，今届大学毕业生的第一份工平均月薪为1万4685元（港元，下同），较去年的1万3413元增加近一成。

香港《明报》报道，求职网站jobsDB就2016年就业状况进行调查，访问了757名主修不同学科的本地大学毕业生和本科生，结果显示，89%毕业生于离校后三个月内找到第一份工作，76%受访者满意自己职位。

调查显示，7%本科生预计毕业后会参加工作假期计划，较2015年的2%高；打算继续进修的学生比率则与2015年一样，维持在12%。而本科生毕业后最想从事的前三种行业，分别为会计（20%）、广告／公关／市场推广（11%），及公营机构／政府部门（10%）。

调查指，受访者希望第一份工作任职三年以上的人达41%，比2015年的20%增加超过一倍，反映求职者在不明朗的经济环境下，较想有稳定的工作。

调查又发现，本科生选择未来工作时最注重“薪酬及福利”（27%）；其次是“能够发展自己的兴趣”（15%）；“公司的工作环境、文化及声誉”（11%）；“工作的稳定性”（11%）；以及“发展前景及在职培训”（10%）。有56%受访者期望月薪能高于1万4000元，较2015年的41%为多。