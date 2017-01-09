支联会“故宫壁”踩场 上演“八九民运全接触”

（联合早报网讯）香港特区政府未经公众咨询决定在西九文化区兴建故宫博物馆，引起极大争议；健康与文化事务署以158万（港元，下同）于港铁中环站策划的宣传项目“故宫壁”，更惹来公众强烈反弹。

据香港01报道，香港市民支援爱国民主运动联合会（简称支联会）今午（9日）到场发起“八九民运全接触”活动，悼念六四事件中的死难者。支联会主席李卓人批评，若西九故宫博物馆正式落成，日后会多一个用作游行、活动的地方。

支联会主席李卓人指，今次在这个展览名义上是宣传“故宫全接触”，但他见到故宫时却有另一番感受，所记得的并非故宫内的文物，而是故宫外天安门前发生的惨案。同时，支联会今次的行动亦是反对政府违反程序公义，希望藉此表达意见，以及唤起港人对六四的记忆。

下午一时，支联会一行人到达港铁中环站“故宫壁”前集合。为模彷1989年6月4日天安门事件发生经过，支联会于行人路一旁放下以简体字写上的“妈妈我饿了，但我吃不下！”的横额，并手持当年天安门前的新闻照片、及当年具象征性的民主女神像，并列坐下。

部分支联会成员头戴写上“勿忘六四”的白布带，现场廿多名集会人士高举八九六四民运照片，高喊“平反八九民运”“释放刘晓波”口号，并绕场一周。现场有名十多名港铁职员拉成人链到场维持秩序，更有广播指“不可在港铁范围内展示标语及集会”。