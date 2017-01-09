吴敦义加入战局 国民党主席成三角之争

（联合早报网讯）继国民党主席洪秀柱、副主席郝龙斌之后，台湾前副总统吴敦义正式加入党魁之争，三强竞逐的格局大致底定。受访学者认为，如吴、郝不整合，国民党内势必掀起激烈厮杀，再次面临分裂危机。

千呼万唤始出来，原先迟迟不肯表态的国民党副主席吴敦义，今早在百余名支持者的阵阵“冻蒜”（当选）声中，于台大医院国际会议中心举行记者会，宣布参加今年5月20日的党主席改选。

自称未准备讲稿的吴敦义先打“国父牌”，站在国民党创党总理孙中山的墨宝前发言，再使出“经国牌”，谈起蒋经国对他的提携之情，一度哽咽。

吴敦义说，他深受党栽培40年，如党受内外夹击，加上各方人士包括海外侨胞劝进，他决定成为让党“团结一心的一环”，协助国民党找回信心，争取民意，换回党魂，最终再重返执政。

逾一小时的记者会中，吴敦义除了重温国民党2008年赢得总统选举并拿下立委多数席次的光辉史，也细数他丰富的从政资历与政绩，包括台湾竞争力与GDP在他当行政院长任内都得到显著改善。他也阐明国民党未来若重掌政权，将着力建构廉洁有效的政府、繁荣均富的经济，以及和谐公义的社会，颇有为2020年总统选举铺路的意味。

当媒体追问他下一步会否竞逐总统大位，记者出身的吴敦义巧妙回应。他指出，做为党的负责人要“大公无私”，必要时“甚至要亲自上阵，这也逃不掉”，留下联想空间。至于对手郝龙斌盼党主席参选人“不把党主席之位当作下一步政治企图的跳板”说法，吴敦义回应称，每位党员有各自判断，他“没有评论”。

两天前通过面簿低调宣布参选党主席的郝龙斌当时在贴文中写道，只要参选人许下两项承诺，包括放弃角逐2020年的总统大位，他可以当“党的永远义工”，暗示其退出党魁之争的可能性。

党魁选战三强竞逐，目前积弱不振的国民党内部难免掀起一轮激战。吴敦义强调，选举与团结并无关系，唯有“不公不义的选举才会妨碍团结”。

洪秀柱今天受访时则说，吴敦义的治国理念符合台湾的需要，也凸显总统蔡英文没有方向和目标。她说，“一点也没感觉”党主席竞争激烈，她对自己有信心，并呼应吴敦义的团结诉求，“再不团结我们就没有明天了”。

郝龙斌则重申，党魁参选人应舍弃对个人生涯规划的坚持，全力栽培优秀的年轻世代准备接班，从根本上改变国民党的形象，否则党就没有希望。但据台媒报道，“郝吴柱”三角战成定局，令不少蓝营新生代大叹“好无助”，认为这些“老面孔”无法为党开创新局。

台湾大学政治系教授王业立接受《联合早报》访问时分析，曾担任地方县市长和立委的吴敦义长期耕耘基层，地方实力不容小觑，但三足鼎立必定掀起“一番厮杀”，现在离选举还有一段时间，他不排除吴、郝日后进行整合。

有评论指出，本土派的吴敦义虽有“地方大军”做后援，一贯支持外省籍参选人的黄复兴党部却可成为他争取上位的阻力，但黄复兴大佬王文燮今天现身记者会，黄复兴系改而力挺吴敦义不无可能。

多名国民党地方首长、党团立委和中常委今天都出席记者会，不久前才公开表示吴敦义是“最好”主席人选的前立法院长王金平未到场，但送来花蓝祝他参选“顺利成功”。

今早与20多名乡亲从南投北上支持吴敦义的廖秋选（55岁）告诉《联合早报》，吴敦义过去担任南投县长政绩优秀，“做的很棒，是个人才”，他期盼吴敦义胜选，重振国民党。