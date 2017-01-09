上海首列无人驾驶地铁正式亮相

（联合早报网讯）上海首列无人驾驶地铁今天（9日）正式亮相。上海轨道交通8号线三期首列列车今天运抵浦江镇，这辆列车采用世界最先进的无人驾驶技术，有望于年底开通试运营。

据了解，8号线三期列车车辆采用中车浦镇庞巴迪运输系统有限公司生产的最新型号：INNOVIAAPM300型列车，共四节编组，载客量约726人，可实现24小时运营。

这列无人驾驶列车周身呈灰白色，没有驾驶室，全部车厢均用于载客，乘客可直接在车厢头部随车观光。据上海地铁运营方介绍，此次8号线三期初期共购置11列车，列车将陆续抵沪进行调试，今年年底有望开通试运营。

据介绍，作为此次8号线三期的最大亮点，无人驾驶技术的引进将使列车运行更加规律高效。线路配备先进的CityFlo650信号系统，使用轨道交通行业无人驾驶系统的最高等级GOA4模式运营，降低行车间隔、实现高频次的发车，在增大运能的同时能进一步减少旅客的候车时间。

以自动开关门为例，人工驾驶列车进站出站，司机要进行开关门，时间为16-20秒（人工延误加系统执行时间）。而全自动驾驶由系统自动控制开关门，作业时间可以控制在8-10秒，可供乘客上下车的时间增加了10秒左右。

此外值得一提的是，8号线三期列车采用了胶轮路轨APM系统（旅客自动捷运系统），车辆采用的是减少噪音与振动的橡胶轮胎。作为一种成熟可靠的大众运输系统，APM系统目前在美国、日本、新加坡等国家和地区均有广泛和成熟的运用。

根据上海地铁的最新数据显示，上海轨道交通目前拥有367座站，运营里程数达到了617公里，位列全国第一。