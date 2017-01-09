蔡英文过境美国 在休斯敦会见“美方朋友”

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文等一行今天傍晚飞抵中美洲洪都拉斯访问。随团的国安会副秘书长曾厚仁表示，蔡英文稍早前过境美国休斯敦时“没有跟特朗普团队的人见面”，但有跟一些美方的朋友见面。

蔡英文九天八夜的“英捷专案”出访台湾友邦洪都拉斯、尼加拉瓜、危地马拉和萨尔瓦多，去程取道美国休斯敦，回程过境旧金山。由于美国候任总统特朗普上个月初曾与蔡英文通电话(“特蔡电”)，蔡英文此行是否会与特朗普或其团队见面备受关注。

美联社报道，特朗普交接小组发言人迪托(Jessica Ditto)表示，蔡英文过境美国期间，特朗普与其交接团队成员都不会与她会面。

“特蔡电”后，大陆派出轰－6K战机等绕台，航母辽宁号也经宫古海峡驶往南中国海，外界密切观察目前正在南中国海训练的辽宁号回程是否穿越台湾海峡。对此，台湾《中国时报》引述美国国防部前亚太事务首席副助理部长米德伟（Derek Mitchell）指出，“大陆决定如何做，取决于蔡英文在美停留期间做了什么”。

蔡英文在当地时间7日抵达休斯敦，美国在台协会主席莫健（James Moriarty）登机迎接。总统府以台美过去维持的默契和惯例为由，不公开在美的行程，而目前陆美台关系敏感，蔡英文此行也刻意保持低调。

亲绿的《自由时报》报道，曾厚仁证实，蔡英文7日中午与特别前来此地致意的美国传统基金会创办人佛讷(Edwin Fedulner)、传统基金会亚洲研究中心主任罗曼(Walter Lohman)、前亚太副助理国务卿薛瑞福(Randall G. Schriver）等人进行午餐会，针对近期台海情势及台美关系做了深入讨论。

报道引述不具名消息人士说，主张积极军售台湾的薛瑞福很有可能进入国防部担任亚太助理部长。

但总统府澄清，媒体有关午餐会的报道是错误的，“基于跟美方友人的默契与尊重”，台湾方面“对详细的内容不对外说明”。

蔡英文专机离开美国后，曾厚仁才对随行媒体表示，蔡英文“没有跟特朗普团队的人见面”，但有跟一些美方的朋友见面，“基于双方的默契和对美国朋友的尊重，不便说明”。

他说，蔡英文过境休斯敦期间接见、可公开的美方人士，包括莫健、德州州长艾伯特(Greg Abbott)、德州联邦参议员克鲁兹(Ted Cruz)、休斯敦市长透纳(Sylvester Turner)，并与美国参议院军事委员会主席麦凯恩(John McCain)通电话。

曾厚仁转述，蔡英文和克鲁兹对投资与贸易交换意见，蔡表示跨太平洋伙伴关系协定（TPP）看起来是没希望了，但她知道特朗普没有排除以双边的方式来推动贸易，所以“台美之间签自由贸易是我们新的方向”。

曾厚仁表示，克鲁兹也提及此次见蔡英文，大陆方面曾施压，但克鲁兹拒绝，因为他认为这是一个与蔡英文会面的难得机会。

他还说，蔡英文跟麦凯恩通电话时，感谢其长期以来对台湾的支持及对台湾的友谊。她也为美国国会刚通过的国防授权法案放宽国防部官员访台限制向麦凯恩表示感谢，两人交谈了11、12分钟。

蔡英文今天飞抵洪都拉斯，该国副总统阿瓦雷兹（Ricardo álvarez）前往接机。下机时值大雨滂沱，蔡英文致词表示，这是在洪都拉斯少有有大雨，阿瓦雷兹跟她说，有一句话可以形容，就是“遇水则发”。

中央社报道，蔡英文有感而发，“我们的国际处境很辛苦，但是我们从来不会因为辛苦，就不去努力”，这一趟出访要凸显的就是“台湾人不管多困难，我们都要走出世界”的决心；在洪都拉斯，就是台湾有能力，也有意愿贡献国际社会最好的证明。

该国经济部长傅哲伦说，这是蔡英文首次来洪，“希望不是最后一次，希望每年都可以来这里”。他建议台湾政府考虑在医学医疗方面设立奖学金交流计划。