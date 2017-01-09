中信集团收购麦当劳中国大陆和香港业务

（联合早报网讯）中资财团中信集团今天宣布，与资产管理公司凯雷公司以近21亿元（美元，下同，30.2亿新元）收购麦当劳中国大陆和香港业务的控制权益，并将在五年内开设1500家新店。

消息传出后，引发中港两地网民热议。有网民认为麦当劳将配合中国消费者需求加快“中国化”，也有网民担心麦当劳变成中资后会出现食品安全问题。

由中信集团控制的香港上市公司中信股份，以及投资管理及顾问公司中信资本，这次是和凯雷联手，以最高20.8亿元向麦当劳收购中港业务。

交易完成后，中信股份和中信资本在新公司中将持有共52％控股权，凯雷和麦当劳分别持有28％和20％的股权。

新公司今天发出新闻稿指出，交易仍有待相关监管机构审批，预计将在今年年中完成。

收购完成后，由中信股份、中信资本、凯雷及麦当劳成立的新公司，将拥有20年中港麦当劳餐厅特许经营权。新公司的董事会成员将分别来自四家公司，麦当劳现有的管理团队会保持不变。

新闻稿透露，收购完成后，新公司将会进一步发展麦当劳业务，包括集中在中国三四线城市开设新餐厅，并提升现有餐厅的营业额，预计未来五年将在中国大陆和香港开设1500多家新餐厅。

麦当劳首席执行官伊斯特布鲁克表示，中国大陆及香港市场蕴藏着巨大商机，相信收购有助进一步提升竞争力，实现业务快速增长。

中信股份董事长常振明则表示，中信拥有独特的平台和丰富的资源，有信心进一步挖掘麦当劳的全方位价值。他认为，这次合作是中信布局消费领域的一个良好机遇，而麦当劳庞大的网络和消费群体是不可多得的资源，将有助中信业务未来的发展。

截至去年底，麦当劳在中国大陆的直营和特许经营餐厅共超过2400家，在香港有逾240家，并且在中国拥有12万多名员工。这次交易后，麦当劳在中国大陆和香港的1750多家直营餐厅将转为特许经营。

数据显示，麦当劳中国近年的业绩一般，去年首三季的净利润按年下降3％。而自2014年发生了上海福喜提供给麦当劳过期食品后，其业绩更持续多个季度下滑。分析认为，面对严峻的财政压力及整体快餐行业的下滑，相信是麦当劳这次卖盘的主要原因。

中信入主中港麦当劳的消息传出后，引起中港两地网民热议。有大陆网民认为，麦当劳会加快“中国化”，以配合中国消费者需求，“以后麦当劳里会不会有炸酱面”，“水饺，蒸饺，炒粉都会有的”，“麦当劳喝豆汁指日可待”。

但也有网民质疑，麦当劳变成中资后，企业营运手法、商业道德也会“中国化”；有人则担心麦当劳将出现地沟油和其他食品安全的问题。

至于香港网民，最多人担心食品安全问题，担心“福喜事件”再现，更有网民戏称麦当劳将变成“麦当福”“麦当红”，又称“以后连麦当劳也不能吃了”。