山东建筑大学教授因发表“错误言论”被停职退休

（联合早报网讯）山东建筑大学教授邓相超疑因上月在微博上批评毛泽东而遭“毛粉”群起围攻，并被令停职退休，事件在网络上不断发酵，网上“左右之争”也再次激化。

据港媒与台媒报道，61岁的邓相超被指去年12月26日在微博上转发“恶意辱骂攻击”中共第一代领导人毛泽东的帖文。网上流传的截图显示，邓在已被删除的帖文中说，毛泽东导致中国战死、饿死、斗死上千万人，“他做的唯一正确的一件事就是，死了。”

该帖文引发左派毛泽东支持者的激烈反弹，指责邓相超侮辱开国领袖，并指控其微博充斥“反共反华反毛”言论。

对此，邓相超同天下午在微博发声明解释，自己出差一周，帐号被盗，“不知何人发布不合时宜的帖子”，并宣布主动关闭其微博帐号。

但这无法平息毛粉的怒火，除了在网上持续集体声讨邓相超，几十名毛粉上周三上午更到山东建筑大学外抗议，他们手举毛泽东头像，高叫“打倒汉奸邓相超”、“打倒邓贼”口号，并与邓相超的支持者在学校门口产生斗殴。

警察随后赶来驱散，但并未逮捕涉事双方人员。

山东省政府与山东建筑大学则在周四（1月5日）分别对邓相超祭出处分。

据澎湃新闻当时报道，校方在《关于邓相超错误言论行为的处理意见》中称，经查，邓相超多次在个人微博中贴发错误言论，“性质恶劣，问题严重，影响很坏”，对他作停职检查处理，待山东省政府参事解聘，山东省政协常委免职后，依法依规办理退休手续，并责令他在一定范围内做出深刻检查，停止其在校内的一切教育教学活动，不得以山东建筑大学教师身份从事各类社会活动；此外，也将依规给予邓相超相应行政处分。

山东省政府同日宣布，解聘邓相超的政府参事职务；省政协在6日决定免去其常委职务。

对此，毛粉欢呼雀跃，肯定这是“打击反共反华反毛者重大胜利”。

自由派人士则当局的处理发出批评。法广网引述媒体人笑蜀说，“各方对毛左的恐惧、纵容和利用，令毛左持续坐大，其绑架社会、绑架国家之势愈来愈咄咄逼人，再不正视，不遏制，下一步必会升级……祸且亟矣”。

BBC中文网前天则刊出北京外国语大学政治传播副教授乔木的评论文章，文中分析，民间在毛问题上的缠斗演进，表面上通过网络和社交媒体放大，但深层则是官方态度的变化：从邓时代对毛的基本否定，到江、胡时代的回避淡化，再到现在的突然强化。

他说，山东官方对邓相超迅速处分，表面上是因影响恶劣，迫于毛派的闹事压力，但深层是顺应上层的政治倾向。

乔木认为，邓小平对毛采取了三七开的评价，三分过的意义在于否定了毛如神一般的地位、而对毛倾力发动的文革是予以彻底的否定。在策略上则是对毛进行抽象肯定、具体否定。抽象肯定即保留了毛泽东思想的提法、毛在天安门的挂像和广场的遗体；具体否定是改变了毛几乎所有的政策，不否定毛的阶级斗争，就不能改革开放。

他说，现在显然是毛派占了上风。他反问，毛左的游行示威围攻，如果不限制惩处，以后毛派继续街头闹事、自由派舆论回应施压，危及到最敏感的政治稳定怎么办？