男子毁损孙中山铜像被撤诉 国民党将告台南市长

（联合早报网讯）台湾“公投护台湾联盟”总召集人蔡丁贵3年前拉倒台南汤德章纪念公园的孙中山铜像，被台南市政府移送，法院判处拘役40天确定。他拒易科罚金，本月11日将入监服刑。

据台湾联合报报道，台南市议会国民党团不满蔡丁贵被判拘役，台南市政府却要撤销民事赔偿告诉，控赖清德市府团队只问颜色却不分是非，做最坏示范，市府民事求偿若真撤告，国民党团将告市长赖清德渎职。

台南市府回应称，由于受损标的是市府财产，如无相关作为，公务员可能涉及相关缺失，因此依法对蔡提起毁损告诉，并附带民事赔偿。刑事部分已判处40天有期徒刑定谳，民事部分，市府考量刑事案件已判决有罪，且处以适当之刑，站在管理公园的公部门立场而言，应该已尽管理、维护市府财物之责。

台南市府并称，本件民事案件，既然是“附带”请求的民事案件，就没有一定要蔡丁贵等人赔偿。市府每年预算中有一部分可使用于公园管理、维护支出，其中就包含类似事件修理财物费用，因此不需另请求蔡丁贵等人赔偿。市府去年5月聘请律师林瑞成建议撤回民事起诉，但6月民事开庭审理时，蔡丁贵不同意撤回，民事诉讼损害赔偿续行至今。

台南市议会国民党团发言人蔡育辉表示，蔡丁贵毁损的是公共财，民事却撤告，未来任何人只要破坏公物、毁损公众财，完全都不用负民事责任。此例一开，社会法律秩序将荡然无存。

蔡育辉指出，为修复被毁损的孙中山铜像，已花费50几万（新台币），赖清德市府团队理当求偿，结果却公器私用，只问蓝绿不问是非，让人遗憾。市府既然违反法律规范，国民党团不会纵容让赖清德团队开此恶例，将对赖清德提告。