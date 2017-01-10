比特币交易平台风险凸显 中国监管部门酝酿第三方托管

（联合早报网讯）中国证券报记者获悉，继上周六约谈国内三大比特币交易平台负责人后，中国监管部门近期将继续约见业内人士，讨论设立第三方比特币托管平台，确保比特币交易的安全。在近期比特币行情剧烈调整时，部分交易平台无法登录，导致投资者尤其是加杠杆的投资者蒙受较大损失。监管部门已注意到比特币存在的这些状况。

据中国证券报报道，某国际机构区块链负责人告诉记者，有关部门上周六约谈国内三大比特币交易平台负责人之前，曾与多位专业人士征询比特币的管理意见。上海某区块链研究人士表示，有关部门最近将在北京召集专业人士讨论比特币管理，讨论设立第三方托管平台。

由于缺乏监管，比特币交易处于“野蛮生长”状态，乱象丛生。作为国内三大交易平台，火币网、币行（Ok-Coin）和比特币中国都没有第三方机构托管。一旦比特币平台跑路，投资者将措手不及。据媒体报道，2013年10月底，一家注册地在香港地区的比特币交易平台GBL出现网站无法登录的情况，随后客服人员的QQ和电话都联系不上。媒体最终确认该交易平台带着投资者约3000万元人民币的比特币及资金跑路。

上述区块链研究人士表示，监管部门已经意识到比特币交易的监管问题，将采取相应措施，考虑设立第三方托管平台。

作为比特币资深投资者，全球股指量化交易平台未来证券的CTO田甲表示，即使设立了第三方托管平台，比特币交易监管也不能一劳永逸，很多技术问题都会威胁投资者利益，包括交易平台遭到攻击导致交易系统崩溃、黑客盗取投资者的个人信息等。比特币交易平台如果技术能力不过关，即便主观上不作恶，客观上也会成为“恶人”，建立交易平台的技术标准是当务之急。