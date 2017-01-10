中国12月PPI同比涨幅扩大 超预期

（联合早报网讯）中国在去产能等多重因素的影响下，2016年PPI同比涨幅明显扩大，大幅超出市场预期。

据财新网报道，1月10日，中国国家统计局发布的2016年12月工业生产者出厂价格指数（PPI）数据显示， PPI环比上涨1.6%，同比上涨5.5%。2016年全年PPI同比下降1.4%，降幅比2015年收窄了3.8个百分点。

据报道，新一期财新调查的10家金融机构经济学家，对12月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比涨幅的预测均值为4.5%。

国家统计局城市司高级统计师绳国庆表示，从环比看，12月PPI涨幅继续扩大。其中，生产资料价格上涨2.0%，涨幅与上月持平；生活资料价格上涨0.3%，涨幅比上月扩大0.1个百分点。

从主要行业看，黑色金属冶炼和压延加工、石油加工、化学原料和化学制品制造业价格环比分别上涨8.0%、4.3%和2.5%，涨幅比上月分别扩大1.9、0.8和0.6个百分点，合计影响PPI环比上涨约1.0个百分点；煤炭开采和洗选、有色金属冶炼和压延加工、非金属矿物制品业价格环比分别上涨3.4%、2.4%和0.7%，涨幅比上月分别缩小6.9、2.6和0.9个百分点。

绳国庆认为，PPI环比涨幅扩大的原因：一是受汇率波动等多因素影响，进口大宗商品价格上涨，推升了部分工业品出厂价格；二是工业生产和市场需求稳定增长，去产能、去库存政策的效果显现，供需关系逐步改善。

从同比看，12月PPI涨幅比上月扩大2.2个百分点。分行业看，黑色金属冶炼和压延加工、煤炭开采和洗选、石油和天然气开采、有色金属冶炼和压延加工、石油加工业价格同比分别上涨35.0%、34.0%、19.7%、17.1%和16.6%，涨幅比上月分别扩大12.8、5.4、13.5、4.5和7.6个百分点，合计影响PPI同比上涨约4.2个百分点，占总涨幅的76%左右。

交通银行首席经济学家连平认为，工业产品价格上涨带动非食品价格上升。同时，工业生产资料市场价格整体延续上升势头，基期负增长对同比增速有抬升作用。