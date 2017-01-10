中国中小学教材落实“十四年抗战”概念

（联合早报网讯）近日，中国互联网上流传一份《关于在中小学地方课程教材中全面落实“十四年抗战”概念的函》，其署名为中国教育部基础教育二司。文件表示，根据在教材中要落实“十四年抗战概念”的精神，教育部要求对各级各类教材进行修改，在2017年春季教材中全面落实。文件中要求各级教育主管部门全面排查，凡有“八年抗战”字样，改为“十四年抗战”，并视情况修改与此相关内容，确保树立并突出十四年抗战概念。

据新京报报道，今日上午，记者向教育部基础教育二司确认此事，工作人员表示，落实“十四年抗战概念”是贯彻中央相关精神，2016年10月，国务院相关领导就曾批示教育部要全面落实十四年抗战概念，当时要求教育部各部门通力配合，两个月前已要求全国基础教育课程教材落实该概念，目前已全面完成修改，2017年春季全国中小学生地方课程教材将全面落实。

“八年抗战”的说法是指从1937年“七七事变”中日战争全面爆发算起，至1945年8月15日日本天皇宣布无条件投降的8年时间。而如果从1931年“九一八事变”算起至日本无条件投降，则为14年。1931年9月18日夜，在日本关东军安排下，其铁道“守备队”炸毁沈阳柳条湖附近日本修筑的南满铁路路轨，挑起“九一八事变”。

中共党史出版社出版的《中国共产党历史上的1000个为什么》一书指出，按照一般常理，一场战争的开始时间，不应当有什么分歧。但是，近年来中国国内史学界围绕着中国抗日战争的开端问题，展开了相当规模的讨论，主要是针对八年抗战的说法，提出了十四年抗战的概念。

该书指出，长期以来，大陆史学界多从革命反革命斗争的视野，从国共斗争的角度来论述十年内战，对于中日民族矛盾占主导地位下的国共斗争，还缺乏较深入的研究。近年来，大陆史学界关于九一八事变后中国社会的主要矛盾、国共两党的政策、日本侵华战争和中国抗日战争的特点以及关于抗日战争开端等问题的研究，正是为了全面深入认识中日战争历史。有些文章，把抗日战争开端问题的讨论，仅仅看成是“第二次中日战争”、“抗日战争”、“抗日战争时期”几个不同概念范畴的争论，似乎有些把问题简单化了。实质上，抗日战争开端问题关系到对九一八事变后中国社会主要矛盾的认识；关系到九一八事变后中国抗日战争的特点和南京国民政府作用的评价；关系到九一八事变历史地位的认识等一系列根本问题的认识分歧。因而全面深入地探讨这些问题，对于深入地客观地全面研究抗日战争是有意义的。正是基于此，应该确立十四年抗战的概念。